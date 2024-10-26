 

Армия РФ обстреляла Днепр, Киевскую и Херсонскую область – есть погибшие

26.10.2024, 11:40, Новости дня
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В ночь на 26 октября армия РФ осуществила ракетный обстрел города Днепр. Три человека погибли, около 20 пострадали. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, уничтожены жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 автомобилей. Также повреждены корпуса больницы.

Также в результате атаки российских дронов на Киевскую область в ночь на субботу погибла 56-летняя женщина.

В результате обстрелов Херсонской области погибли два человека, один получил ранения.


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