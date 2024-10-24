 

Неизвестный проник в посольство Израиля в Сеуле, нанеся ущерб имуществу

24.10.2024, 20:35, Новости дня
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В четверг, 24 октября, министерство иностранных дел Израиля сообщило о чрезвычайном происшествии в посольстве в Сеуле, где неизвестный проник в здание диппредставительства. Нанесен ущерб имуществу, но пострадавших в этом инциденте не было, так как из-за праздников в посольстве не было никого из сотрудников.

Власти Южной Кореи сообщили, что ведется расследование инцидента, ведется розыск мужчины. Отмечается, что местные власти поддерживают связь с израильским представительством.


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