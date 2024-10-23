 

Нетаниягу в интервью французскому телеканалу о терроре – “Покончив с нами, они придут за вами”

23.10.2024, 23:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду, 23 октября, французский телеканал CNews показал интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В самом начале беседы Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится “в начале конца войны”, а потом пояснил, что для окончания войны еще потребуется время, но уже сейчас подорваны боевые возможности ХАМАСа, ликвидирован главарь террористов, автор самой кровавой атаки на израильтян.

“Мы сражаемся не только за себя, но и за вас. Это война цивилизации против варварства. Речь идет не просто о терроризме. Это нечто хуже”, – заявил Нетаниягу.

Премьер-министр Израиля выразил разочарование по поводу позиции, занимаемой Францией в войне. “Я разговаривал с Эммануэлем Макроном, и я был крайне разочарован. Он поддерживал нас в начале войны, но затем я видел, как постепенно меняется его позиция. Он объявил эмбарго на поставки оружия Израилю, в то время, как Иран продолжает вооружать “Хизбаллу” и ХАМАС”, – заявил он.

Нетаниягу опроверг обвинения в том, что Израиль ограничивает поставки гуманитарной помощи в сектор Газы: “ХАМАС останавливает грузовики с продовольствием. Это не наша вина. Мы пропускаем гуманитарные грузы, но ХАМАС морит голодом палестинцев в Газе. Абсурдно обвинять нас в том, что мы морим голодом простых людей. Мы не воюем с гражданскими лицами”.

Биньямин Нетаниягу прокомментировал атаку беспилотника на его дом в Кейсарии: “Это омерзительно, как если бы террористы атаковали президента Франции и его жену в их спальне”.

Говоря о заложниках, удерживаемых в Газе, Нетаниягу сказал, что “война не закончится, пока все не вернутся домой”. “Среди заложников есть граждане Франции, среди погибших 7 октября также были французы. Франция это понимает, но не ее президент. Наша битва – это ваша битва. Как только они покончат с нами, они придут за вами”, – заявил Нетаниягу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Тест для внимательных: каких героев из советских фильмов не хватает в кадре?

24.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 974-й день войны

24.10 / В прокат вышел фильм “Огниво” – захватывающее приключение по мотивам сказки Андерсена

24.10 / Один из лидеров ХАМАСа вновь пообещал РФ “приоритетно освободить двух россиян” по сделке с Израилем

24.10 / Власти Шри-Ланки – арестованы двое подозреваемых в подготовке нападений на израильтян

23.10 / Спикер Госдумы РФ предлагает добиться экстрадиции Анатолия Чубайса

23.10 / Боня влезла в историю с оскандалившейся в аэропорту певицей Глюкозой

23.10 / СНБ предупредил об угрозе терактов против израильтян в Шри-Ланке

23.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 973-й день войны

23.10 / В Москву прибыл один из лидеров ХАМАСа Муса Абу Марзук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика