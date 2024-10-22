В России открывается саммит BRICS, призванный бросить вызов “западной гегемонии”

22-24 октября в Казани пройдет саммит государств BRICS – политико-экономического альянса, призванного бросить вызов миропорядку, в центре которого находится западный мир. Это самый широкий международный форум, который принимает РФ с начала агрессии против Украины.

На саммит съедутся 36 международных делегаций, 22 из которых – на высшем уровне. В Россию прибывают председатель КНР Син Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Особое внимание взывает турецкий лидер Реджеп-Тайип Эрдоган. Турция – единственная на саммите страна, входящая в блок NATO.

Один из главных вопросов повестки дня – формирование международной системы банковских платежей, независимой от SWIFT – межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, от которой отключены российские и иранские банки. Фактические это позволит игнорировать западные санкции на экономическом пространстве BRICS.

Обсуждаться будут и вопросы внешней политики, в первую очередь конфликт на Ближнем Востоке. Путин также проведет с лидерами государств двусторонние переговоры. А откроется саммит неформальным дружеским обедом в Казанской мэрии.