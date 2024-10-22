 

Опрос – американские арабы склоняются в сторону Трампа

22.10.2024, 12:20, Новости дня
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Согласно опросу, проведенному Arab News и YouGov среди американских избирателей арабского происхождения, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед своей соперницей, вице-президентом Камалой Харрис.

Трампа поддерживают 45% опрошенных, а Харрис – 43%. Респонденты считают, что шансы республиканского кандидата урегулировать палестино-израильский конфликт на 6% выше, чем у его демократической соперницы. В вопросе, кто будет лучше для Ближнего Востока, оба претендента набирают 38%.

Главным вопросом на повестке дня американских арабов 29% назвали палестино-израильский конфликт, 21% – экономические проблемы, в том числе рост дороговизны, 13% – расизм и дискриминацию.

Авторы отчета отмечают: несмотря на то, что Трамп считается более произраильским кандидатом, многие стоящие на демократических позициях арабы готовы отдать ему свой голос. Это отражает недовольство администрацией Байдена, которая оказалась неспособной ограничить действия Израиля в Газе.

“Главный вывод – правила Лас-Вегаса на Ближнем Востоке не действуют. Ведь то, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, а то, что происходит на Ближнем Востоке явно не остается в нашем регионе”, – говорит главный редактор Arab News Файсал Аббас.


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