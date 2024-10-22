 

ВСУ нанесли воздушный удар по спиртзаводам под Тулой и Тамбовом

22.10.2024, 10:40, Новости дня
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Двум спиртовым заводам, расположенным в Тульской области, был нанесен ущерб в результате атаки украинских беспилотников. Еще один взрыв после удара дронов произошел на спиртзаводе, расположенном в Тамбовской области.

Тульский губернатор Дмитрий Миляев утверждает, что атака была отражена средствами ПВО. “Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет”, – заявляет он, добавляя, что ситуация находится под контролем.

“Медиазона” сообщает, что в Тамбовской области около 05:20 утра был взрыв на заводе по производству этилового спирта АО “Биохим” в городе Рассказово, пожар потушили спустя час. Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщил о “небольшом возгорании”.


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