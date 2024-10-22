Президент Бразилии отказался от участия в саммите BRICS в Казани из-за травмы головы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите BRICS, который пройдет в российской Казани 22-24 октября, потому что врачи рекомендовали ему воздержаться от длительных перелетов.

78-летний политик получил дома травму затылка, которая вызвала небольшое кровоизлияние. Да Силва примет участие в заседаниях форума в режиме видеоконференции. Вместо него в Казань отправится министр иностранных дел министр иностранных дел Мауро Виэйра.

Как пишет агентство AP со ссылкой на бразильские СМИ, президент получил травму, упав в ванной комнате. Он был доставлен в больницу, где ему наложили пять швов.