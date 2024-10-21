На саммите БРИКС Путин проведет переговоры с Махмудом Аббасом и президентом Ирана

В четверг, 28 октября, президент РФ Владимир Путин в рамках саммита БРИКС проведет встречу с Махмудом Аббасом. Об этом сообщило ТАСС, при этом называя главу палестинской администрации “президентом Палестины”.

Во время саммита, который пройдет 22-24 октября в Казани, Владимир Путин также встретится с Си Цзиньпином из Китая, Нарендрой Моди из Индии, Реджепом Тайипом Эрдоганом из Турции и Масудом Пезешкианом из Ирана.

Группа БРИКС, в которую входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, в этом году расширилась за счет присоединения Ирана, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Официальные заявки на вступление также подали Турция, Азербайджан и Малайзия.