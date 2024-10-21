 

В Москве продлен арест журналистки Надежды Кеворковой

21.10.2024, 18:10, Новости дня
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В понедельник, 21 октября, Басманный суд Москвы продлил до 6 декабря срок содержания под стражей журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, пишет ТАСС.

Срок ареста Кеворковой истекал 6 ноября.

Надежда Кеворкова обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Журналистке вменяют публикацию в ее Telegram-канале в 2018 году текста убитого Орхана Джемаля, который был ее близким другом. Джемаль опубликовал текст о нападении в Нальчике еще в 2010 году, а после его убийства она разместила этот текст у себя. Второй эпизод связан с оправданием Кеворковой в 2021 году деятельности движения “Талибан”. В настоящий момент уголовное дело Кеворковой завершено. Сторона защиты знакомится с его материалами.

Кеворкова, бывшая жена Максима Шевченко, уделяет значительное внимание палестино-израильскому конфликту. Она автор книг “Палестина. Сопротивление” и “Если я забуду тебя, Иерусалим”. Несколько лет назад она была задержана израильскими солдатами за попытку прорвать блокаду сектора Газы.


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