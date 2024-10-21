«Если ты будешь преследовать Украину, я нанесу удар прямо по гребаной Москве»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 18 октября 2024 года.

– Я сказал: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы» (in the middle of fricking Moscow). Я сказал: «Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — заявил экс-президент в интервью.

По словам Трампа, Путин ответил ему фразой No way (можно перевести как «Не может быть», «Ни за что» или «Ну нет»).

– Я сказал: «Тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы». Потому что, знаете, он живет под куполами, – добавил Трамп.

При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным, но добавил, что у него сложились «отличные отношения» с российским президентом, как и с лидером Китая Си Цзиньпином. И Си Цзиньпин, и Владимир Путин, по словам Трампа, знают, что он «долбанутый» (fucking crazy).