 

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

21.10.2024, 10:10, Новости дня
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Четырехкомнатную квартиру на улице Горького в новом доме 1977 года постройки Алла Пугачева и ее второй муж — режиссер Александр Стефанович получили по ходатайству Москонцерта в 1980-м. С 1985 по 1993 год с певицей тут жил ее третий муж – продюсер Евгений Болдин.

Жилье находится высоко – из окон виден центр столицы. А соседи – знаменитые артисты и члены ЦК партии. Общая площадь этой квартиры была около 100 м2, что по советским меркам очень много. Хотя позже Пугачева выкупила все квартиры на площадке и превратила их в одну, площадью в 170 квадратов.

Здесь в домашней студии Пугачевой были написаны многие ее хиты и даже снимался ряд сцен для фильма-ревю “Пришла и говорю”, который вышел в прокат в 1985 году. Но после своего очередного развода певица подарит это элитное жилье своей старшей дочери – Кристине Орбакайте.

“Квартира стоит закрытой, – говорят соседи. – Пугачеву тут не видели очень много лет, тогда как Кристина появляется. Она вежливая, всегда здоровается. Правда, ходит то ли с водителем, то ли с охранником”.

Напомним, Алла Пугачева с семьей живет сегодня в Израиле. А Кристина Орбакайте много времени проводит в Америке. “Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить”, – сокрушалась недавно дочь Примадонны.


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