 

Граждане Израиля арестованы в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве

21.10.2024, 9:50, Новости дня
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Супруги-израильтяне Александр и Нана Бринские, имеющие также грузинские паспорта, были арестованы на прошлой неделе в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Грузинская полиция провела обыск в их квартире в Тбилиси и конфисковала крупную сумму наличных денег, криптовалюту и драгоценности.

Согласно подозрениям, Бринские, вместе с еще двумя сообщниками – Иосифом Палагашвили и Турникой Джибладзе, убеждали американских граждан вкладывать деньги в инвестиционную платформу, в то время как на самом деле эти деньги уходили на банковские счета мошенников.

По данным прокуратуры, жертвами стали две группы инвесторов, одна из которых потеряла 1,6 миллиона долларов, а вторая – около миллиона евро.


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