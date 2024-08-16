Cтарые, дорогие и сделаны в России — Киев не хочет покупать у Болгарии реакторы для своей АЭС

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

План Украины по покупке у Болгарии ядерных реакторов российского производства вызвал волну протестов у киевских законодателей, пишет Politico. Парламентарии не хотят покупать российские реакторы, которым уже более 10 лет и которые они считают слишком дорогими. Более того, они опасаются, что это сделка откроет новый путь для коррупционеров в правительстве.



АР

Правительство Украины намерено ввести в эксплуатацию два новых блока на Хмельницкой АЭС с целью укрепить энергосистему страны. Самый быстрый и простой способ сделать это — купить реакторы российского производства у Болгарии, стоимость которых оценивается в $600 млн. Однако, как пишет Politico, Киев столкнулся с обвинениями в том, что это оборудование слишком старое, дорогое, произведено Россией, а сам процесс покупки откроет двери для коррупции.

Как стало известно изданию, раскол усугубился во вторник, когда правительственные чиновники встретились с членами парламента, чтобы обсудить закупку. По словам двух присутствовавших на встрече законодателей, правительство признало, что в настоящий момент не может заключить сделку «из-за нахлынувших разногласий».

По словам одного из депутатов, правительство не смогло ответить на самые важные вопросы, заданные парламентариями: насколько правильно с моральной точки зрения покупать реакторы российского производства, каково их состояние, если они были куплены Болгарией более 10 лет назад, и не слишком ли это дорого?

На фоне недавнего скандала с замминистром энергетики, которого обвинили во взятке в размере $500 млн, в Киеве назрел ещё один повод для разногласий. Как рассказали изданию депутаты, покупка ядерных реакторов откроет чиновникам возможности для новых подобных сомнительных сделок.

«Есть много депутатов практически из всех фракций, которые не поддерживают это, — поделился с Politico один из парламентариев. — Мы обеспокоены коррупцией в этом процессе закупки, а никаких объяснений мы не получаем».