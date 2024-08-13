 

Андрей Воробьев объявил о выходе 350 новых автобусов на подмосковные маршруты

13.08.2024, 14:30, Новости дня
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«Общественный транспорт — важная часть жизни жителей
Подмосковья. «Мострансавто» ежедневно перевозит более 1,6 миллиона пассажиров,
поэтому удобство и надежность транспортных средств имеет для нас приоритетное
значение», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом в прошлом году автопарк компании уже пополнили 1,3
тысячи новых автобусов среднего и большого класса.

Как рассказал губернатор Подмосковья, в этом году на 160
маршрутов, включая Ленинский, Люберцы, Одинцово, Химки, Балашиху и другие
округа, было добавлено еще 350 больших автобусов. До конца лета планируется
поставить более 100 единиц техники.

Обновление автопарка происходит благодаря национальному
проекту «Безопасные качественные дороги».

По данным Министерства транспорта Московской области, новые
автобусы направлены на маршруты с высоким пассажиропотоком.

Все новые автобусы оснащены современными системами для
комфорта и безопасности.


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