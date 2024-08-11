Le Point – поставки F-16 не помогут Киеву скрыть тяжёлую ситуацию на фронте

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Несмотря на прибытие истребителей F-16, ситуация на украинском фронте остается тяжёлой, рассказывает Le Point. РФ продолжает наступление и отбирает всё больше территории, а ВСУ вынужденно отступают и несут серьёзные потери.



AP

Прибытие первых истребителей F-16 стало сюжетом для активной рекламной кампании на Украине, напоминает Le Point. Зеленский представил их с большой помпой, а аналитики выяснили, что под обшивкой скрывается два типа ракет «воздух-воздух»: AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Их можно использовать для защиты гражданской и военной инфраструктуры от российских дронов и крылатых ракет.

Возможности Киева ограничены числом поставленных истребителей — чуть больше десятка — и количеством боеприпасов. Кроме того, F-16 не станут сразу отправлять на передовую, где украинская армия по-прежнему остаётся в тяжёлой ситуации.

С октября 2023 года РФ перешла в наступление, и ВСУ не удаётся сдержать её атаки. На харьковском направлении ситуация почти не меняется, но в Луганской области идут ожесточённые бои на всей линии фронта. Российские войска уже перешли канал, который долгое время защищали Часов Яр, а также значительно продвинулись в Торецке, где украинцам придётся отступить.

На юге в Запорожской области РФ постепенно завоёвывает всё больше территории. Несмотря на более точные артиллерийские установки, на шесть выстрелов ВСУ может ответить лишь одним. Украинская армия несёт крупные потери, а ротация запаздывает из-за протяжённого фронта и необходимости подготовить новобранцев.