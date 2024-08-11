 

Le Point – поставки F-16 не помогут Киеву скрыть тяжёлую ситуацию на фронте

11.08.2024, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на прибытие истребителей F-16, ситуация на украинском фронте остается тяжёлой, рассказывает Le Point. РФ продолжает наступление и отбирает всё больше территории, а ВСУ вынужденно отступают и несут серьёзные потери.


AP

Прибытие первых истребителей F-16 стало сюжетом для активной рекламной кампании на Украине, напоминает Le Point. Зеленский представил их с большой помпой, а аналитики выяснили, что под обшивкой скрывается два типа ракет «воздух-воздух»: AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Их можно использовать для защиты гражданской и военной инфраструктуры от российских дронов и крылатых ракет.

Возможности Киева ограничены числом поставленных истребителей — чуть больше десятка — и количеством боеприпасов. Кроме того, F-16 не станут сразу отправлять на передовую, где украинская армия по-прежнему остаётся в тяжёлой ситуации.

С октября 2023 года РФ перешла в наступление, и ВСУ не удаётся сдержать её атаки. На харьковском направлении ситуация почти не меняется, но в Луганской области идут ожесточённые бои на всей линии фронта. Российские войска уже перешли канал, который долгое время защищали Часов Яр, а также значительно продвинулись в Торецке, где украинцам придётся отступить.

На юге в Запорожской области РФ постепенно завоёвывает всё больше территории. Несмотря на более точные артиллерийские установки, на шесть выстрелов ВСУ может ответить лишь одним. Украинская армия несёт крупные потери, а ротация запаздывает из-за протяжённого фронта и необходимости подготовить новобранцев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Звезда “Игры престолов” Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть “Дом Дракона”

11.08 / Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?

11.08 / Олимпиада не спасёт Макрона от политического кризиса

11.08 / Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос

10.08 / У США трудности с заменой устаревающего арсенала баллистических ракет

10.08 / Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области

10.08 / Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером

10.08 / Глава Саксонии – мы достигли пределов возможного и не можем безрезультатно снабжать Киев оружием

10.08 / На гражданке заработок больше — у Восточной Европы трудности с набором новобранцев в армию

10.08 / Головная боль для Брюсселя — Венгрия доводит терпение ЕС до предела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика