 

США «в ярости» от нежелания Турции прекратить торговлю с Россией

09.08.2024, 6:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США наложили на ряд турецких предприятий «вторичные санкции» за торговлю с Россией. Berliner Zeitung пишет, что Вашингтон «в ярости» из-за нежелания Турции прислушаться к американским требованиям. Хотя на последних переговорах с Турцией представитель министерства торговли США подтвердил угрозы расширить вторичные санкции, в Анкаре не спешат рвать торговые отношения с Россией.  


AP

С 2022 года торговля между Россией и Турцией активно росла. Западные страны и прежде всего США обвиняют Анкару в поставке в Россию западных товаров двойного назначения. В начале года, в качестве реакции на это, США наложили «вторичные санкции» на ряд предприятий за обход санкций. Berliner Zeitung сообщает, что ограниченным эффектом в Вашингтоне оказались недовольны и вновь угрожают Турции новыми мерами.

США обвиняют Турцию в том, что она сопротивляется усилиям Запада против России. «Нам нужна помощь Турции, чтобы остановить нелегальный поток американских технологий в Россию», — немецкая газета цитирует заместителя министра торговли США Мэттью Аксельрода. По его мнению, в Россию через Турцию поступают «электронные товары, такие как процессоры, карты памяти», а сама страна стала вторым после Китая поставщиком критически важных грузов в Россию.

Немецкая газета заявляет, что «активная торговля с Россией приводит в ярость США». Поэтому американские официальные лица требует от турецких властей и промышленности быстрых результатов по сокращению торговли с Москвой. «В противном случае у нас не будет другого выбора, кроме как наложить санкции на тех, кто обходит наш экспортный контроль», — подводит итог Мэттью Аксельрод. Заявление американский чиновник сделал после встречи с турецкими коллегами.

Немецкая газета считает, что «решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО». Сама Турция отказывается комментировать как свою торговлю с Россией, так и переговоры о ней с США. «Министерство торговли США уже ввело санкции против многочисленных турецких компаний по подозрению в незаконной торговле с Россией», — напоминает немецкая Berliner Zeitung. 


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