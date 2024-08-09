Hill – экстремальная жара в США сказывается на расходах американцев

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Почти 70% американцев заявляют о том, что экстремальная жара сказывается на их счетах за электричество, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса. При этом в статье отмечается, что, по данным климатологов, последние несколько месяцев средняя температура на планете была рекордно высокой.



AP

Семь из десяти американцев заявляют, что экстремальная жара влияет на их счета за электричество, пишет The Hill со ссылкой на опрос, проведённый совместно Associated Press и Центром исследования общественных отношений при Чикагском университете.

По данным этого опроса, 69% американцев заявили, что экстремальная жара оказала «значительное» или «незначительное» влияние на их счета за электричество.

При этом 24% опрошенных заявили, что жара «никак не повлияла» на их счета за электричество.

Согласно данным, опубликованным в июне европейскими климатологами, на Земле 12 месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой. В США за последние месяцы произошло несколько волн жары, побивших множество рекордов.