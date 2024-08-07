 

Камала Харрис представила кандидата в вице-президенты на национальной сцене

07.08.2024, 11:30, Новости дня
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Камала Харрис и Тим Уолц начали совместное турне по колеблющимся штатам, призванное представить кандидата в вице-президенты США на национальной сцене, передаёт Reuters. В ходе первого выступления на митинге в Филадельфии Уолц рассказал о своём детстве, службе в Национальной гвардии и работе школьным учителем, а также обрушился с критикой на оппонентов из Республиканской партии.


АР

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и выбранный ею кандидат на пост вице-президента Тим Уолц начали первое совместное турне по колеблющимся штатам, которое призвано представить губернатора Миннесоты на национальной сцене, пишет Reuters. 

«Он из тех, кто заставляет людей почувствовать себя своими, а затем вдохновляет их мечтать о большем», — представила Харрис Уолца перед 10-тысячной толпой в Филадельфии, перечислив его титулы: муж, отец, учитель, тренер, ветеран, конгрессмен, губернатор. По словам Харрис, в ноябре к ним прибавится ещё один — вице-президент США.

В ходе выступления перед сторонниками сам Уолц рассказал о своём детстве в Небраске, 24 годах службы в Национальной гвардии и работе школьным учителем. «Именно мои ученики побудили меня баллотироваться на этот пост. Они увидели во мне то, что я надеялся привить им: стремление к общему благу, веру в то, что один человек может изменить ситуацию к лучшему», — заявил он.

Кандидат в вице-президенты также воспользовался речью, чтобы раскритиковать Республиканскую партию и её кандидатов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. По словам Уолца, экс-президент «насмехается» над законом, «сеет хаос и раздор» и не стесняется совершать преступления. Уолц также отметил, что у Трампа уже был шанс показать себя в должности президента, но он не справился со своими обязанностями, подорвав экономику США и «застыв перед лицом кризиса, связанного с коронавирусом».


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