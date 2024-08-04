Джей Ди Вэнс не боится критиковать внешнюю политику США — в Вашингтоне за такое ненавидят

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Нападки демократов и даже некоторых республиканцев на Джей Ди Вэнса объясняются тем, что он открыто ставит под сомнение пользу постоянных вмешательств США в дела других государств, заявил американский журналист Такер Карлсон. По его словам, Вэнс — чуть ли не единственный человек в Вашингтоне, который задаётся вопросом о пользе подобной политики для США, однако вместо поддержки получает прозвище «странный».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Я не являюсь советником кампании Трампа, и я многого не знаю. Но, глядя со стороны, мне кажется, что республиканцев эти атаки (на Джей Ди Вэнса. — ИноТВ) вывели из строя — особенно их внезапность и свирепость, что стало отличительными чертами этих нападок. Когда они вот так обрушиваются из ниоткуда, это похоже на пчелиный рой — вас атакуют со всех сторон, но всё же это скоординированное послание. И важно на мгновение подняться над всем этим, чтобы понять, что вообще происходит.

При этом о «странностях» говорит партия, где люди принимают душ со своими дочерьми, поддерживают боксёров-трансвеститов и всё в таком духе… Они называют Джей Ди Вэнса странным не потому, что считают его странным. Разве это странно — быть натуралом, женатым, с тремя детьми, и упорно работать? Это ведь абсолютная противоположность странному. Это скорее образец, это общепринятый стандарт (по крайней мере, так было раньше) в этой стране. Так что это тут вообще не причём. Их это не волнует.

Что их волнует, так это война. И войну эту ведут не только демократы, но и республиканцы в Вашингтоне. Они ненавидят Джей Ди Вэнса, ненавидят искренне и уже очень давно, потому что он ставит под сомнение пользу всех этих вмешательств США в иностранные дела.

И здесь не стоит вопрос: «Нравится ли вам страна Х? Ненавидите ли вы Украину? Любите ли Россию?» Это не имеет никакого отношения к делу. Вопрос в том, должно ли правительство США проводить такую политику? Хорошо это для Америки или нет? Всё очень просто. Это очень ясный способ смотреть на мир — и единственный способ, которым должен пользоваться наш лидер. И Джей Ди Вэнс его в этом упрекает.

Лидеры республиканцев — Линдси Грэм, Митч Макконнелл и многие другие — негласно проводили очень усердную работу, чтобы не дать Джей Ди Вэнсу получить эту должность. Но он всё равно своего добился. Они в ярости. Поэтому теперь они работают с демократами, чтобы оклеветать его. Но они не говорят вам, почему именно они на него злятся.

Думаю, если бы я был в кампании Трампа, я бы заявил им: «Странный? Нет, он не странный. А даже если и странный — кого это волнует? На кону будущее страны. Вы ведёте нас по неверному пути. Вы нападаете на Джей Ди Вэнса, потому что он обличил вас. Мы выступаем против вашей программы».

Вот в чём проблема. И я думаю, что не стоит вестись на всю их чушь. Например, этот тренд с «Brat» и ведение соцсетей Камалы в этом стиле… Да кому какая разница? Это глупо. Это всё на уровне девочек-подростков.

Это Соединённые Штаты Америки — самая могущественная страна в мире, и сейчас она находится в упадке. Как нам остановить этот упадок? Принимать лучшие решения, противоположные тем, которые она и её пожилой товарищ принимали на протяжении четырёх лет. Вот как я бы поступил. Не надо им подыгрывать.

Дата выхода в эфир 04 августа 2024 года.