 

Mediaite – американские консерваторы выступили с критикой «сатанинской» церемонии открытия Олимпиады в Париже

29.07.2024, 7:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские консерваторы присоединились к критике церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже и, в частности, изображения Тайной вечери в виде трансгендерной вечеринки, пишет Mediaite. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший назвал церемонию «позором», сочтя, что она не имеет никакого отношения к тому, что символизирует Олимпиада.


АР

Шумиха вокруг Олимпийских игр 2024 года в Париже усилилась после того, как американская телекоммуникационная компания C Spire объявила об отзыве своей рекламы из-за скандальной церемонии открытия, пишет Mediaite.

Церемония открытия Олимпиады вызвала гневную реакцию верующих по всему миру, а также возмущение множества консервативных американцев. В частности, резкой критике подверглось изображение Тайной вечери в виде трансгендерной вечеринки. Многие сочли это попыткой оскорбить христиан и высмеять христианство. Среди прочих к критике присоединились спикер палаты представителей Майк Джонсон, сенатор Джеймс Лэнкфорд и сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший, который заявил, что церемония напомнила ему «сатанизм».

«Такой позор, что событие, которое раньше вызывало столько национальной гордости, теперь вызывает в лучшем случае безразличие. Использование Игр для продвижения своей идеологии не имеет никакого отношения к тому, что они символизируют», — отметил Трамп-младший.


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