 

«Успех любой ценой» — ZDF рассказал, как клан Трампов добился своего могущества

29.07.2024, 4:49, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Дональду Трампу всегда удавалось представить себя в качестве успешного специалиста по заключению сделок, отмечает немецкий телеканал ZDF. Неважно, скандал или история успеха — он сумел так раздуть собственное имя, что никто уже не мог поверить в возможность его банкротства. Похоже, что и сейчас семейство Трампа способно справиться с любыми неприятностями — и даже извлечь из них выгоду.


АР

С помощью оппортунизма, преувеличений и самопрезентации Трампы за десятилетия прошли путь от семейного бизнеса до центра власти. Откуда взялся этот имущественный клан, в котором одни видят угрозу демократии, а другие — спасителя американской мечты, и что делает его таким успешным?

Как отмечает телеканал ZDF, именно Дональд Трамп превратил Trump Organisation в международный бренд в 1980-х годах — доведя до крайности максиму своего отца Фреда («только успех имеет значение — любой ценой») и выставив себя в роли успешного дельца. Реалити-шоу «Ученик» привлекло к Дональду внимание и дало ему широкие возможности представить себя в качестве успешного предпринимателя.

Но уже тогда он знал, как сделать так, чтобы попасть в заголовки газет. Неважно, был ли это скандал или история успеха. В течение многих лет Дональд так успешно раздувал имя Трампа, что почти никто не замечал, как плохо идут дела. К тому времени, когда он подал заявление о банкротстве в начале 1990-х годов, бренд Трампа уже был «слишком большим, чтобы обанкротиться».

Когда в 2015 году Дональд Трамп неожиданно объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, ему прежде всего помог его имидж успешного специалиста по заключению сделок. Чтобы достучаться до своих сторонников и обойти традиционные СМИ, Трамп в значительной степени опирался на социальные медиа-платформы, такие как Twitter, и простой, прямой язык. Он обещал быстрые и простые решения сложных проблем — и победил.

После предвыборной кампании он переехал в Белый дом и предоставил членам своей семьи важные государственные посты. Они использовали свои вновь обретённые связи, а также свои компании и бренды, чтобы ещё больше усилить влияние и известность семьи Трамп. И пока что кажется, что Трампы под руководством своего патриарха смогут преодолеть почти все неудачи — включая обвинительные приговоры и покушение на убийство. И даже извлечь из них выгоду.


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