Олимпиада в Париже: 28 июля

28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже были разыграны 13 комплектов наград в девяти видах спорта – прыжках в воду, стрельбе, дзюдо, плавании, фехтовании, стрельбе из лука, гребном слаломе, маунтинбайке и скейтбординге.

Три комплекта медалей были разыграны в воскресенье в плавательном бассейне. В первом финале дня любимец французской публики Леон Маршан оправдал ожидания болельщиков и финишировал на дистанции 400 метров комплексным плаванием с огромным отрывом от соперников, установив олимпийский рекорд – 4.02,95. Обладателями золотых наград 28 июля стали также американка Тори Хаске на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин и итальянец Николо Мартиненги на стометровке брассом.

Уникальное достижение установили сегодня корейские лучницы, в десятый раз подряд выигравшие женский командный турнир по этому виду спорта. Их гегемония началась еще на Играх-1988 в Сеуле, когда медали командного турнира были разыграны впервые. Так что за всю историю олимпийских соревнований в этой дисциплине спортсменкам ни из одной другой страны не удавалось выиграть золотые медали. В Париже-2024 уникальную национальную чемпионскую традицию поддержали Лим Си Хён, Чон Хун Ён и Нам Су Хен.

Драматичным получился соревновательный день в дзюдо, где на золотые медали претендовали чемпионы Игр-2020 в Токио брат и сестра Хифуми и Ута Абэ из Японии – соответственно, в категориях до 66 килограммов у мужчин и до 52 килограммов у женщин. Но если Хифуми Абэ завоевал свое второе олимпийское золото, то его сестре это помешала сделать дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова, которая провела в Париже фантастический турнир. По ходу соревнований для завоеваний золотой медали ей пришлось выиграть сразу у двух чемпионок Игр в Токио – помимо Уты Абэ, в финале Келдиеровой предстояло встретиться с Дистрией Красники из Косово. И дзюдоистка из Узбекистана одержала победу и в этом поединке.

В соревнованиях по фехтованию вторую золотую олимпийскую медаль завоевала американка Ли Кифер, выигравшая, как ив Токио-2020, индивидуальный турнир рапиристок. Чемпионом Игр-2024 в мужской шпаге стал фехтовальщик из Японии Коки Кано.

Драматичными оказались события дня в соревнованиях по боксу, где в своем первом же бою на турнире расстался с мечтой о третьем олимпийском золоте знаменитый кубинец Хулио Сезар Ла Крус.

Одним из главных событий дня в игровых видах спорта стал первый матч на олимпийском турнире в Париже баскетбольной сборной США. Команда, в составе которой играет легендарный Леброн Джеймс, подтвердила свой неофициальный титул «Дрим тим» и разгромила в стартовой встрече очень серьезных соперников из Сербии во главе со звездой мирового баскетбола Николой Йокичем– 110:84.

На теннисном турнире прекратила борьбу Мирра Андреева (AIN) в одиночном разряде и Даниил Медведев с Романом Сафиуллиным (AIN) в мужском. Зато невероятный по сюжету матч выиграли в паре британцы Энди Маррей и Дэниэл Эванс, которые продолжают борьбу на Олимпийских играх-2024. А значит, продолжается и карьера Маррея, ведь он заявил, что турнир в Париже станет для него последним.

Интересным получилось и начало женского волейбольного турнира, в котором были сыграны два первых матча. С побед начали соревнования команды Италии и Польши, которых многие относят к числу фаворитов соревнований в Париже. С одинаковым счетом 3:1 итальянки обыграли команду Доминиканской Республики, а волейболистки Польши – японок.

Золотые медали в этот день также завоевали Юй Се (Китай) в прыжках в воду, Джессика Фокс (Австралия) в гребном слаломе, Коко Йошизава (Япония) в скейтбординге и Полин Ферран-Прево (Франция) в маунтинбайке.