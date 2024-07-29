 

Либо переговоры, либо смерть — экс-аналитик ЦРУ объяснил смену настроений Зеленского

29.07.2024, 3:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Зеленский внезапно открылся для диалога с Россией, потому что понял: если он не пойдёт на переговоры, Украину ожидает полный крах, а его самого — гибель. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Dialogue Works эксперт также сравнил западных политиков с «крошечными и злобными лилипутами», которые в равной степени глупы и опасны — и оттого разрушают сами себя.

ВЕДУЩИЙ: Дональд Трамп рассказал, что он созванивался и разговаривал с Зеленским. Считаете ли вы, что Зеленский готов начать переговоры, чтобы прийти к политическому урегулированию конфликта?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: А какой у него выбор? Либо это, либо смерть. Да, он пытается прийти к политическому урегулированию. Но я не думаю, что здесь есть, что обсуждать. Урегулирование простое — капитуляция. Капитуляция. А русские уже будут с этим разбираться.

Русские не страдают. У них нет политических потрясений внутри страны. Они не несут таких огромных потерь, как Украина. И РФ продвигается — с каждым днём она освобождает всё больше и больше территорий. Они наносят украинцам огромные потери и захватывают большое количество пленных. Так какой у них стимул вести переговоры? Никакого.

ВЕДУЩИЙ: А почему европейцы негласно пытаются убедить Зеленского продолжать этот конфликт? Кто заставляет европейцев это делать? Если они делают это по собственному желанию, то зачем?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Давайте назовём это эпохой лилипутов. Помните книгу «Путешествия Гулливера»? Гулливер то оказывается среди великанов, то его связывают эти лилипуты. Вот кто обитает сейчас в Европе и США: крошечные люди с крошечным мозгом — однако они очень жестокие, очень зловредные и очень опасные. Но вместе с этим очень глупые и некомпетентные. Такая вот опасная смесь.

Пришло время признать, что нужно вести переговоры, общаться и пытаться найти способ сосуществования. Но нам это не нужно. Европа пытается навязать свои собственные ценности — однако эти самые ценности, которые Европа сейчас отстаивает и поддерживает, разрушают её.

Дата выхода в эфир 28 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / “Мой золотой мальчик”: 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу

28.07 / Нехватка ресурсов и ошибки командования — в ВСУ жалуются на «критическую» ситуацию на фронте

28.07 / “Ничего не поможет” – Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова

28.07 / Миршаймер – Киев не может противостоять мощи России даже при помощи Запада

28.07 / Олимпиада в Париже: 27 июля

28.07 / РФ “нейтрализует” всё поставляемое Украине западное оружие

27.07 / Изображение Тайной вечери как вечеринки трансгендеров оскорбляет христианство

27.07 / В борьбе с Трампом Харрис делает ставку на «омоложение» Демократической партии

27.07 / «Собирались вечно жить в мире» — Бербок призвала Германию больше вкладывать в армию

27.07 / Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика