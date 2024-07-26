Стремление Киева лишить Словакию и Венгрию российской нефти взбудоражило Восточную Европу

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Решение украинских властей перекрыть поставки нефти «Лукойл» в Словакию и Венгрию вызвало недовольство этих стран. Они обвинили Киев в посягательстве на их энергетическую безопасности и потребовали, чтобы ЕС решил эту ситуацию, пишет Bloomberg.



AP

Спор о российском чёрном золоте «взбудоражил» Восточную Европу. Своим решением прекратить транзит нефти «Лукойл» через свою территорию Киев послал недвусмысленный сигнал Будапешту и Братиславе, что им нужно срочно отказаться от поставок Москвы, пишет Bloomberg.

Венгрия и Словакия, которые покупают треть своей сырой нефти у «Лукойла», обвинили правительство Зеленского в посягательстве на их энергетическую безопасность. Они поручили Евросоюзу выступить посредником в решении и пригрозили использовать механизм урегулирования споров, если их требование не будет выполнено.

Но, вероятно, Будапешт и Братислава не найдут особого сочувствия в Брюсселе. Они получили временное освобождение от энергетических санкций ЕС, наложенных на Москву, чтобы найти альтернативные источники поставок. Прошло более двух лет, но ни одна из стран так и не смогла полностью избавиться от «привязанности к российским энергоносителям», считает издание.

Венгерская компания Mol расширяет возможности для переработки нефти из других источников. Но при этом правительство Виктора Орбана усиливает ставку на энергетические контракты с Россией, чем вызывает раздражение у Киева и своих партнёров по ЕС и НАТО, отмечается в статье.

Пока неясно, уступит ли Украина в споре о сырой нефти, как это сделала Болгария в прошлом году после недолговечной попытке ввести налог на транзит российского газа. В то время Будапешт назвало эту меру «враждебным шагом», угрожающим его экономике, напоминает Bloomberg.