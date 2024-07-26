Победа Трампа оставит Киев на произвол судьбы

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Если Трамп вернётся в Белый дом, Украина может лишиться существенной части военной поддержки, пишет The Guardian. Экс-президент считает, что спонсирование заранее проигранной войны не отвечает американским интересам, а главным врагом США является не Россия, а Китай.



AP

Никто из мировых лидеров так пристально не следит за президентскими выборами в США, как Зеленский, и на это есть свои причины, считает The Guardian. Камала Харрис в случае победы наверняка продолжит политику Байдена по Украине, однако если в Белый дом вернётся Трамп, то он может прекратить военную поддержку Киева или сделать её переходным этапом к мирному урегулированию, желательно под его руководством. В разговоре с Зеленским кандидат от республиканцев выступил за «справедливый мир», однако Украина опасается, что он закроет ей двери в НАТО и позволит РФ сохранить завоёванные территории.

По мнению Трампа, вооружение Украины не отвечает интересам США: миллиарды долларов тратятся на заранее проигранную войну, хотя они нужны для решения острых проблем американцев и отражения реальных внешних угроз. Главным врагом экс-президент называет не Россию, а Китай, на котором хочет сосредоточить внимание.

Украина не опустит тут же оружие, если Трамп выиграет выборы. Киеву хватит запасов на несколько месяцев, к тому же, Европа продолжит его поддерживать. Однако по состоянию на конец апреля США предоставили Украине военной помощи на $50,4 млрд, тогда как 10 других доноров из НАТО вместе взятые — $42 млрд. Если Вашингтон прекратит поддержку, союзники не смогут его заменить, и ВСУ в конце концов окажется без оружия.