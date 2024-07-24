Нестабильная Харрис доведёт США до войны с Россией или Китаем

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В интервью Tucker Carlson Network бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец напомнил, что именно вице-президент поспособствовала украинскому конфликту, пообещав Киеву членство в НАТО. Аналитик также не исключил, что из-за её непредсказуемости Камала Харрис может начать войну с Россией, Ираном или Китаем.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ, экс-разведчик ВМС США: Представьте себя на их месте.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Tucker Carlson Network: На месте Демократической партии, её руководства и тех, у кого там деньги.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: На месте партийной машины. Не то чтобы я им что-то советовал, но разве не хочется им обеспечить Камале Харрис высокую трибуну, влияние и какой-то послужной список? Ведь с чем она ассоциируется на нынешней позиции, кроме серии безумных интервью? Во-первых, это ситуация на границе, а ещё… ну, такая маленькая страна в Европе, где в две тысячи двадцать каком-то году были какие-то проблемы… О, точно, Украина! Ей поручили Украину и в феврале 2022 года отправили на Мюнхенскую конференцию, чтобы сказать: «У меня нет никаких сомнений: Украина определённо будет в НАТО».

ТАКЕР КАРЛСОН: Ну, она и спровоцировала военный конфликт на Украине.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Да, чуть ли не на следующий день Путин вводит войска.

ТАКЕР КАРЛСОН: Ну да.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: И вот ей поручили ту поездку. Ведь с первого дня нынешней администрации между Байденом и Камалой шла закулисная война, это совершенно ясно. Мы рассказывали об этом на Human Events Daily, а теперь, полагаю, это видно всем. Да-да, «теория заговора», но насколько всё очевидно! Они друг друга ненавидят, поэтому ей и давали заведомо провальные задания: «Вот и отлично, на неё и повесим!»

Проблема в том, что сейчас всё это аукнулось. Если хотят, чтобы у неё был какой-то авторитет, чтобы за ней было последнее слово, то знают ведь, что она с приветом. И вот такого человека посадить в президентское кресло — и она будет давать отмашку на опосредованную войну с Россией и Ираном и, может быть, даже непосредственную войну с Китаем — кто знает, что будет дальше? Это человек совершенно не стабильный.

Мне это говорит о том, что ситуация у них не вполне под контролем. Но я слышу сейчас, Такер, что некоторые из спонсоров Демократической партии рассуждают так, как я и говорю: «Зачем рассуждать, что ей следует быть президентом, если она прямо сейчас может им стать, раз у неё такие расчудесные способности?»

ТАКЕР КАРЛСОН: Почему ей не баллотироваться, уже исполняя эти обязанности? Эта мысль не покидает меня с 1 июля, когда я побеседовал с очень осведомлённым демократом. Конечно, убираешь Байдена, делаешь её президентом, и вот она баллотируется из Овального кабинета — почему бы такое не провернуть?

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Единственный ответ, который приходит мне на ум, — что, может быть, это было оговорено в их сделке с Байденами: «Мы дадим вам досидеть».

ТАКЕР КАРЛСОН: Да, но это ведь люди, готовые сделать и сказать что угодно.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Сомневаюсь, что такая договорённость долго продержится.

ТАКЕР КАРЛСОН: Это точно.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Думаю, она вообще не протянет.

ТАКЕР КАРЛСОН: Итак, Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям в неуплате налогов, что квалифицируется как тяжкое преступление. Кажется, состоится всё это в октябре.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: И продлится аж целых пять минут.

ТАКЕР КАРЛСОН: Именно. Итак, остаётся только помиловать Хантера Байдена, разгрести бардак, обеспечить Джилл Байден деньгами до конца дней — всё не так сложно — и выпроводить его. На президента Камалу Харрис логическая цепочка выводит очень быстро.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Да, очень быстро.

Дата публикации 23 июля 2024 года.