 

Российские планирующие бомбы меняют ход конфликта

24.07.2024, 5:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия намерена увеличить производство планирующих бомб, что может повлиять на ход конфликта, пишет Frankfurter Rundschau. Из-за них Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просил Запад усилить ПВО — в том числе совсем недавно на саммите НАТО.


AP

Россия намерена увеличить производство планирующих бомб, что может повлиять на ход конфликта, пишет Frankfurter Rundschau. Из-за них Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просил Запад усилить ПВО — в том числе совсем недавно на саммите НАТО.

Такие бомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, а осколки разлетаются в на дистанцию более километра, пишет издание. 

В ответ на сообщения о том, что РФ начнет массовое производство трехтонных бомб и продолжит производство планирующих бомб меньшего размера, Украина начала использовать более совершенные постановщики радиопомех. У наблюдателей появилась небольшая надежда на то, что тем самым она сможет смягчить урон от российских бомбардировок. Но один из российских пилотов в интервью телеканалу «Россия-24» развеял эти ожидания.

По его словам, производить эти бомбы оказалось в десятки раз дешевле и быстрее, чем ракеты. «Это неизбежно влияет на ход боевых действий», — добавил он. 

 


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