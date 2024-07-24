Российские планирующие бомбы меняют ход конфликта

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Россия намерена увеличить производство планирующих бомб, что может повлиять на ход конфликта, пишет Frankfurter Rundschau. Из-за них Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просил Запад усилить ПВО — в том числе совсем недавно на саммите НАТО.



AP

Россия намерена увеличить производство планирующих бомб, что может повлиять на ход конфликта, пишет Frankfurter Rundschau. Из-за них Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просил Запад усилить ПВО — в том числе совсем недавно на саммите НАТО.

Такие бомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, а осколки разлетаются в на дистанцию более километра, пишет издание.

В ответ на сообщения о том, что РФ начнет массовое производство трехтонных бомб и продолжит производство планирующих бомб меньшего размера, Украина начала использовать более совершенные постановщики радиопомех. У наблюдателей появилась небольшая надежда на то, что тем самым она сможет смягчить урон от российских бомбардировок. Но один из российских пилотов в интервью телеканалу «Россия-24» развеял эти ожидания.

По его словам, производить эти бомбы оказалось в десятки раз дешевле и быстрее, чем ракеты. «Это неизбежно влияет на ход боевых действий», — добавил он.