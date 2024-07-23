«Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

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На Украине мужчин ловят на улице и насильно отправляют на фронт после минимальной подготовки, рассказали LCI украинские солдаты. Они считают, что это неправильно и людей надо мотивировать по-другому.

Игорь ещё новичок. После месяца в центре подготовки он только недавно присоединился к 59-й бригаде.

ИНСТРУКТОР: Ты слишком близко к деревьям — постарайся направлять больше в сторону поля.

Игорь управлял магазинчиком хозтоваров на востоке Украины. Его мобилизовали неожиданно: вручили повестку, когда он выходил от парикмахера на Пасху.

ИГОРЬ: Я был немного в шоке, потому что это был праздничный день. Раньше меня удерживал страх. Ходило много слухов, по типу: «Тебя отправят сразу как пушечное мясо, без подготовки. Хватай ружьё и вперёд».

С тех пор он смирился с судьбой и тренируется здесь, пока может. Мы с ним встретились на закате. Он готовится отправиться на передовую второй раз в жизни. В центре командования докладывают о ситуации на фронте.

НАЧАЛЬНИК: Эта часть больше не наша.

ИГОРЬ: Я себя чувствую не очень. Сегодня утром они пошли в атаку.

В его подразделении никто никого не осуждает: все признаются, что боялись во время первого задания.

СОСЛУЖИВЕЦ ИГОРЯ: Руки тряслись, потому что у меня было слишком мало информации. После второго, третьего задания всё будет круто.

Настало время выходить. Игорь и его сослуживцы надели жилеты. Они проведут три дня рядом с Красногоровкой. По дороге видны поля, охваченные пламенем.

Каждое подразделение занимает свою позицию. В этом укрытии пилоты будут дежурить попарно каждые четыре часа. Начинают самые опытные, а Игорю пора освоиться…

ИГОРЬ: Мы входим, как всегда, — вдоль дороги или по-другому?

…и даже отдохнуть, несмотря на бомбёжку.

ИГОРЬ: Я думал, это будет самое ужасное: бомбят тут, бомбят там. Но ты привыкаешь.

В нескольких километрах из центра командования Юрий наблюдает за полётом десятка дронов. Каждую ночь он регистрирует все удары, все передвижения, — вот, он обнаружил трёх российских солдат.

ЮРИЙ: Они уходят с этой позиции.

Его тоже остановила военная полиция посреди улицы и спустя несколько дней отправила на фронт. Но он считает, что ещё легко отделался.

ЮРИЙ: Были те, которых насильно забрали и даже не дали возможности собрать вещи. Я знал, что такое могло случиться со мной когда угодно.

Такие методы вызывают споры.

ИГОРЬ: Хватать всех подряд, как сейчас, — это неправильно. Нужно по-другому мотивировать.

Власти утверждают, что у них нет выбора из-за нехватки добровольцев.

СОСЛУЖИВЕЦ ИГОРЯ: Вот так, оставайся в центре.

Бывалые делятся советами. Сегодня ночью Игорь поможет пехоте провести новый удар. Он никогда не хотел пойти добровольцем в армию, но теперь намерен приложить все усилия, чтобы не ударить в грязь лицом.

Дата выхода в эфир 21 июля 2024 года.