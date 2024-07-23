Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене

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Многие месяцы демократы убеждали американцев, что Джо Байден в состоянии возглавить Белый дом, но его неожиданный выход из гонки за президентское кресло показал, что они «держали американцев за лохов». Мэттью Хеннеси из The Wall Street Journal предлагает демократам незамедлительно признать свои ошибки и ложь о Байдене. Он, однако, считает, что лишь божественное вмешательство, может исправить последствия этой лжи.



AP

Во время своей предвыборной кампании Джо Байден заявил, что «только Господь Всемогущий может заставить его отказаться попытки переизбраться», очевидно, надо сообщить Ватикану о втором пришествии, — иронизирует Мэттью Хеннеси из The Wall Street Journal. Но если более серьёзно смотреть на заявление Джо Байдено, то, по мнению Хеннеси, оно «кладёт конец большой лжи, которую демократы рассказывали о президенте по крайней мере год, а может, и дольше», что он умственно и физически пригоден для должности президента США.

Хеннеси полагает, что завравшиеся демократы получат расплату от избирателей на выборах в ноябре, вне зависимости от их нового кандидата. «Теперь, когда господин Байден фактически подтвердил, что он и его команда всё это время рассказывали небылицы, американцы, вероятно, будут немного обижены тем, что их обманули». Американский журналист добавляет, что американцы имеют полное право быть оскорблёнными поведением демократической партией, так как «оно было ужасным».

Список тех, кто покрывал немощность Байдена велик: от пресс-службы Белого дома во главе с Карин Жан-Пьер, до «СМИ, которые нападали на любого, кто указывал на его очевидную немощь». Если в партийном руководстве думают, что могут выставить вместо Байдена Камалу Харрис «и избиратели просто забудут обо всём этом», то их ждёт «жестокое пробуждение». Партии предстоит долгая работа по исправлению ущерба для своего имиджа, так как если и есть что-то, что американцы не выносят, так это «когда их выставляют лохами».

«Именно это и делали господин Байден и демократы, вплоть до того момента, когда они больше не это продолжать». Лучшее, что осталось предпринять демократам — это «признаться во всём, искренне попросить прощения и пообещать больше не грешить». Харрис добавляет, что им очень повезло с этим: «некто, обладающий силой отпущения грехов, кажется, был замечен в районе Рехобот-Бич, штат Делавэр». Но партийный лидерам нужно поспешить.