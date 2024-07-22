 

Немецкий политолог – Байден мстит демпартии за свои унижения

22.07.2024, 16:48, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После многочисленных призывов из Демократической партии США к Джо Байдену выйти из гонки за президентское кресло он снимает свою кандидатуру. Немецкий политолог Томас Йегер, однако, отмечает, что делается это всё без согласования с партией, без медиастратегии. В эфире N-TV он предполагает, что Байден мстит своим однопартийцам и ближайшим советникам, которые отказали ему в поддержке, и предлагает партии разбираться самой с возникшим хаосом.

ЙЕНС РОЙПЕРТ, ведущий N-TV: Теперь к нам присоединяется политолог, профессор Томас Йегер из Кёльнского университета. Приветствую вас и желаю приятного вечера, профессор Йегер.

ТОМАС ЙЕГЕР, политолог: Добрый вечер, господин Ройперт.

ЙЕНС РОЙПЕРТ: Многие ожидали, что Джо Байден всё-таки сдастся. Хотя он неоднократно заявлял, в том числе и в последние дни, что хочет продолжать, что хотел бы продолжить свою избирательную кампанию в понедельник. Кто, по вашему мнению, профессор Йегер оказал наиболее сильное и эффективное влияние? Может быть, первая леди, его жена, а может быть, и бывший президент Барак Обама? Какова ваша оценка?

ТОМАС ЙЕГЕР: Я не думаю, что на Джо Байдена было какое-то реальное влияние со стороны Демократической партии. Та манера и способ, с которыми он сейчас уходит, является свидетельством глубокого раскола между ним и Демократической партией, потому что обычно такое решение принимается в согласовании с другими. После этого разрабатывается медиаконцепция, потом смотрят, кто будет на каком ток-шоу, когда, чем можно удивить оппонента, когда выпустить репортаж, чтобы он имел наибольший эффект.

Нет, Байден загоняет всех в тупик. Он показал этим: вы попытались сбросить меня с пьедестала, так получите это, теперь вам предстоит разобраться с этой хаотичной ситуацией. Обама не имел никакого влияния, Пелоси не имела никакого влияния. Это были его ближайшие советники, которые, в конце концов, сказали, что продолжить не получится.

Потому что после всех этих заявлений никто и подумать не мог, что в какой-то момент в ближайшие несколько недель он встанет на партийной конференции и скажет: я ваш кандидат, и все зааплодируют. Это было уже невозможно представить, поэтому давление было настолько велико, что в какой-то момент он должен был отреагировать. И такое поведение — это почти что месть с его стороны за последние две недели.

Дата выхода в эфир 21 июня 2024 года.


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