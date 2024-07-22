В Кремле назвали неприемлемым отказ аккредитовать российских журналистов на Олимпиаде в Париже

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Москва осудила отказ в аккредитации на Олимпийские игры в Париже нескольким российским репортёрам, пишет Reuters. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Францию в нарушении свободы СМИ и призвал отреагировать соответствующие правозащитные организации.



AP

В понедельник Москва назвала «неприемлемыми» решения французской стороны отказать в аккредитации на Олимпийские игры в Париже нескольким российским журналистам, пишет Reuters.

«Мы считаем, что они не косвенно, а напрямую ущемляют права СМИ и, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть перед ОБСЕ и перед другими организациями», – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Москве «хотелось бы увидеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы средств массовой информации».

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен указал, что службы безопасности отклонили более 4 тыс. заявок на аккредитацию, опасаясь шпионажа и кибератак. Среди получивших отказ оказались журналисты из РФ и Белоруссии.