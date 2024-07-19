Немецкий экономист – даже если ФРГ выделит 5% ВВП на оборону, Трампу будет ближе Путин, а не мы

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Дональда Трампа стал катастрофой для отношений ФРГ и США, так как он был недоволен вкладом Германии в НАТО и немецкой экономикой. В Берлине надеются, что теперь, когда у Германии идёт не всё так гладко в экономике, отношение будет иным. Но эксперт BeyondGlobal в эфире N-TV предупреждает, что Трамп и Вэнс не любят Германию из-за своей консервативной идеологии. Даже если ФРГ будет выделять 5% ВВП на оборону, Путин будет Трампу ближе из-за общих консервативных ценностей.

УЛЬРИХ ФОН ДЕР ОСТЕН, ведущий N-TV: Поприветствуем госпожу Навиди из Нью-Йорка.

ЗАНДРА НАВИДИ, финансовый эксперт BeyondGlobal: Добрый день, господин фон дер Остен.

УЛЬРИХ ФОН ДЕР ОСТЕН: В немецкой экономике сейчас всё не так хорошо, как в США, нужно это признать. Так может быть Дональд Трамп теперь не будет реагировать на Германию как на красную тряпку, как это было в его первый срок?

ЗАНДРА НАВИДИ: Нет, причины неприязни Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса к Германии связаны не столько с экономической или конкуренцией, сколько с идеологией. И я также хотела бы это ещё раз подчеркнуть, поскольку об этом мало говорят, что этот аргумент о том, что на Германию злятся, потому что Германия не тратит достаточно средств на свою оборону, является дымовой завесой, предлогом.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс, кстати, оба олицетворение, человеческое олицетворения «Проекта 2025»*, имеют большую симпатию к автократам, в том числе к Владимиру Путину. Такая же ситуация и со стоящими за ними Питером Тилем или Илоном Маском. Потому что они разделяют схожие ценности. Они нелиберальны. Они восхищаются такой формой правления.

Они восхищаются напористостью, консервативными социальными ценностями, союзом с церковью и другими такими вещами. Германия могла бы потратить 5% (ВВП на оборону. — ИноТВ) или даже больше, но это не умаслило бы Дональда Трампа, это лишь предлог.

Дата выхода в эфир 18 июля 2024 года.

* «Проект 2025» (англ. Project 2025) — набор консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента США, подготовленный американским негосударственным аналитическим центром Heritage Foundation (прим. ИноТВ).