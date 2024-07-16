 

В США заговорили о возобновлении отношений с Россией «после Украины»

16.07.2024, 21:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США и их союзники навредят себе, если продолжит идти на дальнейшую конфронтацию с Москвой, тем самым подталкивая её к союзу с Китаем. Поэтому Западу необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы создать долгосрочный и стабильный баланс сил в Европе после окончания украинского конфликта, считает обозреватель National Interest Дэйв Харвилич.


AP

Изображение РФ как неизбежного врага — это опасный нарратив, который только навредит долгосрочным интересам Америки и Запада, поскольку способствует дальнейшему сближению Москвы с Пекином. Поэтому Вашингтону рано или поздно придётся менять текущий подход, несмотря на кризис, вызванный украинским конфликтом, пишет в статье для The National Interest бывший сотрудник Министерства энергетики США Дэйв Харвилич.

Вашингтон и союзники должны воспользоваться миротворческим процессом по Украине как возможностью возобновить диалог с Россией. Учёт исторических претензий Москвы по поводу расширения НАТО как неотъемлемой части завершения конфликта может привести не только к прекращению боевых действий, но и к более стабильному и долгосрочному балансу сил в Европе, рассуждает публицист.

На его взгляд, нынешний принцип Запада «мир с помощью угроз» в отношении  РФ является контрпродуктивным. Переосмысление отношений с Москвой потребует более позитивного, многогранного подхода. Приоритет должен быть отдан дипломатической, а не военной динамике.

Киеву, учитывая отказ НАТО принимать его в свои ряды, необходимо согласиться на нейтральный статус. Вместе с тем альянсу и РФ следует рассмотреть возможность создания новой структуры региональной безопасности, которая включала бы их в качестве партнёров, полагает автор статьи.

«Нынешний путь, направленный на наказание Москвы, не приведёт к улучшению долгосрочной стабильности в регионе. Вместо этого он, вероятно, в лучшем случае создаст замороженный конфликт с такими же негативными последствиями, какие наблюдаются в Корее на протяжении шести десятилетий», — подчёркивает Харвилич.


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