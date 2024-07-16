Французский подполковник запаса – наша армия не сможет воевать в украинских условиях

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Несмотря на наращивание оборонного бюджета, ВС Франции не готовы к конфликту высокой интенсивности, который идёт на Украине, заявил французский подполковник в отставке Гийом Ансель в интервью L’Union. Он объяснил, что в последние десятилетия армия сосредоточилась на экспедиционных войсках и сократила число танковых войск и запасы боеприпасов.



AP

Парад 14 июля имеет символичное значение: он отражает связь между народом и армией, которая обязалась его защищать, однако сейчас такая связь скорее напускная, считает подполковник ВС Франции в отставке Гийом Ансель. В интервью L’Union он посетовал на отсутствие дискуссий о состоянии французских войск, которые особенно страдают от нехватки вооружения

Экс-военный напомнил, что после падения Берлинской стены и завершения холодной войны отпала необходимость в большой армии. Её личный состав сократился с 600 до 200 тыс. человек, число бронетехники уменьшилось, а от запасов боеприпасов избавились. Упор делался на лёгкое вооружение и быстрое развёртывание, чтобы участвовать в ограниченных по времени операциях.

Никто не ожидал, что «классическая» война вернётся, подчёркивает Ансель. Начало украинского конфликта стало «страшным потрясением» для французской армии. Начальник Генштаба Тьерри Буркхард тогда предупредил депутатов, что в таком противостоянии Франции хватило бы запасов лишь на две недели. По словам бывшего подполковника, военное руководство стало недальновидным из-за проведённых за последние годы операций в Африке, притом что не все можно назвать успешными.

В итоге Макрон решил повысить траты на оборону, однако не задумался об изменении сложившейся в армии модели. Ансель признаёт, что у Франции отличные экспедиционные войска, но на бронетанковые и механизированные подразделения совсем не выделяется финансирование. В результате сейчас французская армия не способна сражаться в условиях, которые сложились на украинском фронте.