 

Евро 2024: Непомнящий – об Испании: «Все будут дрожать, играя с такой командой»

15.07.2024, 10:49, Новости дня
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о победе сборной Испании на чемпионате Европы – 2024, проходившем в Германии.

«Победа Испании над Англией ожидаема. Испания вернулась на лидирующие позиции после непростого времени смены поколений. Сейчас все будут дрожать, играя с такой командой», – передает слова специалиста «Чемпионат».

Финальный матч Евро между сборными Испании и Англии состоялся на стадионе в Берлине. Встреча завершилась победой «красной фурии» со счетом 2:1. Лучшим футболистом завершившегося турнира был признан полузащитник Родри Эрнандес.


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