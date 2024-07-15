 

Евро 2024: Генич одним словом отреагировал на чемпионство Испании

15.07.2024, 7:10, Новости дня
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Известный комментатор Константин Генич коротко прокомментировал победу сборной Испании над командой Англии в финале чемпионата Европы – 2024. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли со счетом 2:1.

«Ура!», – оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что голами в составе испанской команды отметились Уильямс и Оярсабаль. За англичан один гол забил Палмер.

Чемпионат Европы проходил на футбольных полях Германии. Вчерашняя победа стала для национальной команды Испании четвертой на этом турнире. Это является рекордным показателем среди всех европейских сборных.


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