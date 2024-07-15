Евро 2024: Денис Попов назвал Кейна в числе причин поражения сборной Англии

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Евро-2024, в котором Испания победила Англию со счётом 2:1.

– Вообще интересная игра была, достойная финала. Наверно, закономерный результат. Испания показывала на протяжении всего турнира яркий, динамичный и искромётный футбол. Установила рекорд по забитым мячам в финальной части чемпионата Европы. Хотя надо отдать должное сборной Англии, тоже сыгравшей очень неплохой матч. В первом тайме она не давала испанцам разбежаться, закрыв все зоны.

Что изменилось после перерыва? Слово Попову.

– Во втором тайме англичанам не хватило терпения и физической выносливости. Игра-то очень интенсивная была. Пока сохранялись у них силы, они здорово командно оборонялись и не давали испанцам ничего создавать. Но под конец устали и пропустили второй мяч. Ещё причины поражения Англии? Кейн – в кавычках. Есть за ним такой негласный шлейф, что с ним команды не выигрывают титулы. Злой рок. Может быть, отчасти шутка, а может быть, и нет. Где-то не хватает везения ему, его сборной и его клубам.

Гарри Кейн не забивал и не выиграл ни в одном из шести финалов за свою карьеру.