 

Евро 2024: ЦСКА представил новую форму на сезон-2024/25

14.07.2024, 18:10, Новости дня
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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видео с представлением новой игровой формы.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах, однако теперь футболка команды полностью красная, а вот шорты в синей расцветке. В гостях ЦСКА будет играть в бежевых футболках, а резервная третья форма стала черной.

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется уже в следующие выходные дни. 20 июля ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом». Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша РПЛ «армейцы» стали шестыми.


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