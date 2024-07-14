На благо страны — Washington Post призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

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После провала на предвыборных дебатах и неудачи на пресс-конференции саммита НАТО у Джо Байдена мало шансов на победу на выборах в ноябре, предупреждает The Washington Post. Издание называет лучшим способом Байдена сохранить своё наследие и действовать на благо США — отказаться от участия в предвыборной гонке.



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Лучший способ Джо Байдену гарантировать сохранность своего наследия в качестве президента США — выйти из предвыборной гонки и уступить место кандидата от Демократической партии преемнику, шансы на победу у которого выше, чем у самого Байдена, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, демократы надеялись, что пресс-конференция Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне внесёт ясность, способен ли президент вести избирательную кампанию и оставаться на посту ещё четыре года. Однако «постыдные ошибки» американского лидера лишь усугубили затруднительное положение Демократической партии.

Последний опрос, проведённый по заказу телеканала ABC News, показал, что 85% американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы оставаться на второй срок, а 56% сторонников Демократической партии считают, что ему следует выйти из предвыборной гонки. Рейтинг одобрения президента составляет лишь 36%.

Однако Байден отрицает наличие политических проблем и отвергает результаты опросов общественного мнения. Ради блага страны The Washington Post призывает приближённых к Байдену убедить президента отказаться от продолжения избирательной кампании. «Мы полагаем, что положение демократов улучшится с появлением нового кандидата», — отмечает издание.