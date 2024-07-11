Евро 2024: Колыванов назвал точный счёт финального матча Евро-2024

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

По мнению Колыванова, испанцы превосходят англичан, и если они покажут свой футбол, то одержат победу в решающем поединке.

— Думаю, они [испанцы] обыграют Англию со счетом 2:1, — приводит слова Колыванова Sport24.

Финальный поединок Евро-2024 Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

Последний раз команды встречались в 2018 году. Тот матч завершился победой англичан со счетом 3:2.