 

Евро 2024: Колыванов назвал точный счёт финального матча Евро-2024

11.07.2024, 19:49, Новости дня
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

По мнению Колыванова, испанцы превосходят англичан, и если они покажут свой футбол, то одержат победу в решающем поединке.

— Думаю, они [испанцы] обыграют Англию со счетом 2:1, — приводит слова Колыванова Sport24.

Финальный поединок Евро-2024 Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

Последний раз команды встречались в 2018 году. Тот матч завершился победой англичан со счетом 3:2.


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