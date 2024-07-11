 

“Сбежала из дома”: 12-летняя дочь Самойловой и Джигана устроилась на работу

11.07.2024, 19:40, Новости дня
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12-летняя дочь рэпера Джигана Ариела нашла способ заработать собственные деньги и, как ни странно, занялась деятельностью, не связанной с шоу-бизнесом – она устроилась на работу официанткой. Оксана Самойлова вместе с супругом тут же пришли поддержать своего ребенка и проверить, как проходит ее первый рабочий день. Они не скрывают, что рады за дочь, о чем рассказали в соцсетях.

“Она просто сбежала из дома от нас, а мы такие – привет!”, – заявили гордые родители.

Ариела давно стала проявлять свою самостоятельность. Так, недавно она решила больше не появляться в родительских блогах, о чем Оксана Самойлова тут же уведомила своих подписчиков. До этого девочка попробовала себя на вокальном поприще, но поймала волну осуждения в Сети и решила не продолжать творческую деятельность.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, что ее старшая дочь сложно переносит подростковый период, и им приходилось даже обращаться к помощи специалиста. Также жена Джигана не скрывает, что ее дети не получают деньги просто так, они вынуждены зарабатывать на карманные расходы, чтобы не вырасти избалованными.


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