 

Скитающуюся по миру Пугачеву в небрежном виде нашли в Европе: сильно сдала

11.07.2024, 19:40, Новости дня
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Покинув Россию в 2022 году, Алла Пугачева сначала обосновалась в Израиле, однако постоянным местом жительства Земля Обетованная для певицы стать не смогла из-за обострения арабо-израильского конфликта. Вскоре певица перебралась на Кипр, где у нее есть недвижимость. Но и это место, судя по всему, не пришлось по душе исполнительнице хита “Миллион алых роз”. Она продолжает скитаться по миру в поисках лучшего места для проживания.

Недавно поклонники нашли Аллу Борисовну в Латвии, а точнее — в Юрмале. В Сети появилось видео, где певица прогуливается в компании наследников и неизвестного мужчины. Публика поразилась внешнему виду певицы. Несмотря на то, что она одета довольно-таки современно, по мнению некоторых пользователей, Пугачева выглядит далеко не лучшим образом, даже небрежно.

“Возраст дает знать, сильно сдала”, — написали они в комментариях.

Пугачева рассказывала, что в середине лета перебирается в Латвию. Климат этой страны лучше всего подходит для ее организма и помогает восстановить здоровье. Но в последнее время артистка стала испытывать проблемы с сердцем, кроме того, она с трудом передвигается из-за отекших ног. Алла Борисовна признавалась, что ей даже приходится покупать специальную обувь. Впрочем, не так давно исполнительница отметила 75-летие, поэтому такие изменения во внешности и организме в целом вовсе не становятся сюрпризом, а, скорее, являются закономерностью.

На чужбине певица находится без своего супруга, но, по информации СМИ, он планирует присоединиться к своей семье немного позже. Для Аллы Пугачевой был подготовлен дом с большим количеством охраны и круглосуточным видеонаблюдением.


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