 

Евро 2024: Артига: «Глушаков создаёт атмосферу, с ним не скучно»

11.07.2024, 18:37, Новости дня
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался об опытном новичке его команды. Напомним, что летом «Химки» пополнил Денис Глушаков, который грядущей зимой встретит свои 38 лет.

«В прекрасной форме он. Статусный игрок, игравший на высоком уровне. Он очень важен для нас как на поле, так и в раздевалке, создаёт хорошую атмосферу, обладает чувством юмора. С ним не скучно», – говорит Артига «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне Глушаков играл сначала во Второй лиге за костромской «Спартак», а после перебрался в Армению и провёл весну в ереванском «Урарту».

Глушакова на поле в рамках РПЛ можно будет увидеть 21 июля. В этот день «Химки» сыграют в первом туре с махачкалинским «Динамо».


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