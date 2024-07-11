 

“Полгода боялась”: Рита Дакота скрывала от поклонников ошеломляющую новость

11.07.2024, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рита Дакота стала популярной певицей во многом благодаря проекту “Фабрика звезд”, на который она попала в 2007 году. Уже тогда артистка предпочитала выступать с собственным материалом, заявила о себе как об авторе-исполнителе. Позднее ее песни начали покупать известные в странах СНГ певцы. Многие композиции становились хитами.

Успехами в сольной карьере Рита Дакота тоже может похвастаться. Артистка трепетно относится к каждому записанному альбому, ведь в песнях она делится своими эмоциями, переживаниями, историей. Вокруг себя она собрала людей, которые целиком и полностью поддерживают ее творческие проекты, помогают в достижении смелых целей.

Так, последние полгода Рита Дакота скрывала от поклонников ошеломляющую для них новость – она решила выйти на международный уровень. Певица уже записала несколько композиций на английском языке. Более того, артистка представила наработки западному лейблу.

“Полгода боялась рассказывать подписчикам, что мечтаю выйти на мировой рынок”, – призналась исполнительница.

Фото: скриншот соцсетиТеперь Рита Дакота с нетерпением ждет, когда сможет официально представить фанатам новые композиции. Поклонники же завалили кумира сообщениями, в которых выразили свою бесконечную поддержку. “Только вперед”, “Кажется, куда еще круче, но, оказывается, это возможно”, “Поздравляю”, – пишут певице люди.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Тулси Габбард – демократов волнует не здоровье Байдена и благополучие народа, а победа над Трампом

13.07 / Евро 2024: Бывший тренер сборной Франции возглавил «Аль-Иттихад»

13.07 / Эфиопия видит в России и БРИКС потенциал для преобразования миропорядка

13.07 / Евро 2024 – Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»

13.07 / В «борьбе за демократию» на Украине Зеленский — явно лишний элемент

13.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»

13.07 / Евро 2024: Фелиша может подписать английский топ-клуб

13.07 / Экс-сотрудник Пентагона – Трамп с Путиным могут договориться по Украине, и это проблема

13.07 / Евро 2024: «Зенит» договорился с Иличем – раскрыты детали контракта

13.07 / Евро 2024: ​Рио Фердинанд: «Мальдини – лучший»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика