Евро 2024: Кирьяков оценил шансы «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

По мнению эксперта, у «Краснодара» мало шансов на успех, ведь некоторые футболисты еще не вернулись с Кубка Америки.

«У «Зенита» задача стать рекордсменом по титулам и обойти по этому показателю «Спартак». Вряд ли у «Краснодара» будет шанс обыграть петербуржцев», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Специалист считает, что победа в предстоящем поединке сделает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

Матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.