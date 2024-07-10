 

Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера

10.07.2024, 13:02, Новости дня
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Утро для певца началось с велопрогулки по цветущему и красивому Витебску. Впечатлений масса!

“У меня в райдере есть велосипед, – поделился он с корреспондентом “Дни.ру”. – Я тут уже много раз гонял на велике, не стал исключением и этот год”. В 2024-м Олег Газманов дает в Витебске сольный концерт и большую пресс-конференцию.

Напомним, что райдер – это список технических и бытовых требований для выступления и пребывания артиста, которые его директор заранее отправляет организаторам концерта в том или ином городе.

“Правда, люди на улицах меня не узнают, – признался исполнитель. – Я натягиваю кепку, очки и еду. А если кто-то и узнает, то пролетаю мимо, и человек не успевает сфотографировать”.

Помимо прогулок на велосипеде, Олег Газманов любит теннис и горные лыжи. В 2021-м музыкант стал поклонником сапсерфинга — вида спорта, где надо стоять на доске и передвигать с помощью весла. Этим увлечением он дает возможность насладиться всем желающим: в 2021 он открыл собственную школу в Серебряном Бору.


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