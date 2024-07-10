 

Крепкие объятия Моди и Путина посылают чёткий сигнал — несмотря на усилия США, Индия сохранит тесные связи с Россией

10.07.2024, 6:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Первый после начала украинского конфликта визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию отправил чёткий сигнал о том, что Нью-Дели, несмотря на все усилия США, собирается сохранить тесные связи в Москвой, пишет The Washington Post. Этот визит также продемонстрировал, что Владимир Путин не так уж изолирован, как надеялись в Белом доме.


AP

Крепкие объятия индийского премьера Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина стали демонстрацией тесных связей между двумя странами, пишет The Washington Post.

Моди ранее был принят президентом США Джо Байденом на государственном ужине и осыпан похвалами чиновников Белого дома, которые охарактеризовали отношения с Индией как «одни из самых важных» для Соединённых Штатов.

Однако на этой неделе Моди напомнил миру, что у него ещё есть «друг Владимир Путин».

Первый с начала украинского конфликта визит индийского премьера в Россию и крепкие объятия лидеров двух стран посылают чёткий сигнал о том, что южноазиатский гигант сохранит глубокие связи с Москвой, несмотря на попытки администрации Байдена переманить Моди на свою сторону.

Этот визит также показал, что Путин не так уж изолирован, как надеялись в Белом доме, отмечается в статье.


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