 

Евро 2024: Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки

10.07.2024, 6:07, Новости дня
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Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку полуфинала Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Капитан «альбиселесте» поразил ворота соперников на 51-й минуте – так счёт стал 2:0. Аргентинцы сохранили преимущество и вышли в финал.

Именно Месси был официально признан лучшим игроком сегодняшней встречи. 37-летний нападающий чаще всех в матче бил по воротам (четыре раза) и создал для товарищей по команде два момента (третий показатель).

Для Лионеля это уже 15-й приз лучшему игроку поединка в рамках Кубка Америки за всю карьеру.

15 июля состоится финал турнира, в котором Аргентина сыграет с победителем завтрашнего матча Колумбии против Уругвая.


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