Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине

Исполняющая обязанности заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя проинформировала членов Совета Безопасности о последствиях серии вчерашних ракетных ударов России по городам Украины. Экстренное заседание проводится по инициативе Франции и Эквадора.

Мсуя отметила, что последние месяцы нападения на Украину участились.

– Меня особенно потрясли вчерашние смертоносные ракетные удары по Киеву, Кривому Рогу, Покровску, Днепру и другим городам, – заявила она.

В Киеве серьезно пострадали реанимационное, хирургическое и онкологическое отделения крупнейшей детской больницы Украины – «Охматдет». Токсикологическое отделение, где дети получают диализ, было полностью разрушено.

Она привела обновленные данные о последствиях попадания ракеты в здание больницы: 27 гражданских лиц, в том числе четверо детей, были убиты и 117 человек, в том числе семеро детей, получили ранения.

По словам Джойс Мсуи, в оставшейся части детской больницы нет электричества, что не позволяет использовать аппараты искусственной вентиляции легких и оказывать другие виды неотложной помощи.

– Наши партнеры в области здравоохранения помогли перевезти детей-пациентов в другие учреждения и оказывают психосоциальную поддержку и помощь в удовлетворении других неотложных потребностей, – отметила она.

Помощник Генсека ООН напомнила Совету Безопасности, что больницы пользуются особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. «Преднамеренное нападение на медицинское учреждение является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности», – подчеркнула она.

Джойс Мсуя сообщила, что Всемирная организация здравоохранения располагает подтвержденными данными о 1878 нападениях на медицинские учреждения, персонал, транспорт и пациентов в Украине с февраля 2022 года.

В ходе заседания перед членами Совбеза по видеосвязи выступил Владимир Жовнир, врач и директор детской больницы «Охматдет». Медик сообщил, что в этой клинике ежегодно получали лечение около 18 тысяч детей, около 20 тысяч – неотложную помощь. В больнице каждый год проводилось около 13 тысяч операций.

Вчера, продолжил Жовнир, в больнице находилось более 600 пациентов и примерно столько же работников больницы: дети были на капельницах, на диализе, в реанимации. Кроме того, во время нападения в операционных проводились три операции на сердце. Их приостановка поставила бы под угрозу жизни.

– В 10:42 мы почувствовали мощный взрыв. Земля дрожала, и стены дрожали. И дети, и взрослые кричали и плакали от страха, а раненые от боли. Это был настоящий ад, – рассказывает главврач. – Мы вышли во двор и увидели, что российская ракета попала в реанимацию и отделение терапии хронических интоксикаций. Эта часть здания была полностью разрушена. Полы рухнули, и мы слышали, как люди кричали о помощи из-под обломков.

В результате нападения пострадали свыше 300 человек, в том числе восемь детей. Двое взрослых умерли, в том числе один врач. В настоящее время, по словам докладчика, эвакуировали свыше 600 пациентов, более 100 переведены в другие больницы. Эвакуация продолжается.

Полностью разрушены токсикологический корпус и травматологическое отделение больницы. Была уничтожена часть единственной в стране онкологической лаборатории. Всего повреждены 24 отделения: в том числе 10 хирургических, пять онкологических, три реанимационных отделения, два операционных блока, два соматических отделения, отделение радиологии, отделение дородового наблюдения и отделение лучевой терапии.

– Нам пришлось приостановить медицинское обслуживание в отделениях токсикологии и неотложной медицинской помощи. Операции в травматологическом отделении остановлены. Мы продолжаем оценивать полный ущерб, нанесенный этим прямым российским ударом по детской больнице, – добавил он.

Остановка работы больницы будет иметь долгосрочные последствия, считает ее главврач.

– Пациенты столкнутся с нехваткой медицинской помощи, а наши специализированные службы с высокотехнологичным оборудованием будут восстановлены еще не скоро, – добавил он.

Сергей Кислица, Постоянный представитель Украины при ООН, привел последние данные по пострадавшим в результате вчерашней серии нападений на его страну. «По меньшей мере 47 человек были убиты и более 190 ранены в результате серии вчерашних ударов», – сказал он.

– Посланник Путина [Постпред Василий Небензя] использовал свою обычную тактику отрицания реальности и обвинений в адрес украинской ПВО, – продолжил Кислица. – Я напоминаю о кадрах, на которых четко видно приближение российской ракеты к больнице, о масштабах разрушений и свидетельствах очевидцев. Его [Василия Небензи] комментарии о возможности полностью уничтожить [больницу], если Россия решит ударить по ней, просто чудовищны.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя подверг критике выступление главврача больницы в Киеве.

– Хотели бы задать господину Жовнеру вопрос – как он, выйдя на улицу, понял, что больница подверглась именно российскому удару? […] – спросил российский дипломат. – Понимает ли он, что, если бы это была российская ракета, то от здания ничего бы не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены?

Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, подчеркнул Небензя. Удары, по его словам, были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Одной из целей в Киеве был киевский завод им. Артёма – один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов, и эта цель.

– Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы «Охматдет», есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу, – сказал Небензя. – Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отметил, что конфликт в Украине вызвал «серьезный гуманитарный кризис с огромными побочными эффектами».

– Вместо того, чтобы прекратить огонь, боевые действия усиливаются […], а это приводит к значительным жертвам, – сказал он.

– Китай глубоко обеспокоен этим, и мы повторяем наш призыв к сторонам конфликта проявлять благоразумие и сдержанность, эффективно соблюдать международное гуманитарное право и делать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, – добавил он.

Приоритетом должна быть разрядка напряженности, сказал он, призвав соблюдать три принципа: «не расширять поле боя, не допускать активизации боевых действий и не подливать масла в огонь».