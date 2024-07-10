 

CNBC – исключительная мера — в Греции продвигают ввод шестидневной рабочей недели

10.07.2024, 2:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Потенциальное увеличение рабочей недели до шести дней вызывало широкое недовольство среди греков. Но, по заверениям правительства, что эта инициатива будет приниматься только «при определённых обстоятельствах» и преследует своей целью защиту интересов трудящихся, пишет CNBC.


AP

В начале июля Греция ввела новое постановление о труде. Оно позволяет сотрудникам некоторых предприятий работать дополнительные два часа каждый день или добавлять ещё одну восьмичасовую смену в свой график — это означает, что они могут работать  шесть дней в неделю вместо традиционных пяти, пишет CNBC.

Постановление встретило широкую негативную реакцию в обществе, в том числе со стороны профсоюзов и политических обозревателей. Некоторые критики выразили обеспокоенность, что эта политика приведёт к тому, что сотрудники не будут получать справедливую компенсацию или будут перегружены работой.

Но греческий министр труда Ники Керамеос заверила CNBC, что эта мера является «исключительной» и будет приниматься только «при определённых обстоятельствах».  По её словам, новые правила охватывают только два типа предприятий — а именно те, которые работают круглосуточно и посменно в течение пяти-шести дней или полной недели, — и направлены на то, чтобы помочь сотрудникам.

Между тем данные Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что в 2022 году в среднем греки работали больше, чем американцы, британцы и жители других стран ЕС. В среднем они работали более чем на 300 часов в год больше, чем остальные европейцы, подчёркивается в статье.


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